Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda satışa hazır kubar esrar maddesiyle kenevir bitkisi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı'nın Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı kapsamında, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince çalışma başlatıldı. Dinar ve Sandıklı ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda, bir şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette 500 gram kubar esrar maddesi ve 1 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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