Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 3500 gram kabar esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Serik'e bağlı Akbaş Mahallesi'nde oturan Ş.Y.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını değerlendiren jandarma, şüphelinin evine operasyon düzenledi. Şüphelinin evinde yapılan aramada satışa hazır 3500 gram kubar esrar maddesiyle ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi. Ş.Y. gözaltına alınırken, birlikte uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen A.A. da yapılan operasyonda yakalandı.

Ş.Y.'nin yaklaşık 1 ay önce de Serik merkezdeki evinde uyuşturucu maddeyle yakalandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

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