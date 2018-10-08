Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 300 gram skunkla birlikte 8'i uyuşturucu ticareti olmak üzere 12 ayrı suçtan aranan Mehmet S. sahte kimlikle yakalandı.

Manavgat'ın Side Antik Kenti'nde bir şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı timleri tarafından araştırma başlatıldı. Araştırma sonucunda Kiremithane mevkisinde 'T.E.'nin yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu sattığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından şüphelinin evine baskın düzenlendi. Şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda evde yapılan aramada 300 gram skunk uyuşturucu maddesiyle uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 1500 lira ve 30 Euro ele geçirildi.

KİMLİK KARTI SAHTE ÇIKTI

Operasyon sırasında şüphelinin üzerinden T.E. adına düzenlenen kimlik kartı ve banka kartları bulundu. Şüphelinin kimlik tespitinde üzerinde bulunan kimlik kartı ve banka kartlarının sahte olduğu anlaşıldı. Yapılan araştırmada şüphelinin 8'i uyuşturucu ticareti olmak üzere 12 ayrı suçtan aranan Mehmet S. olduğu belirlendi. Jandarmada işlemleri tamamlanan Mehmet S. savcılığa gönderildi. Mehmet S., savcılık sorgusunda uyuşturucu ticareti yapmadığını, içmek için aldığını iddia etti. Mehmet S., sulh ceza hakimliğince 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından tutuklandı.

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