Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Karataş ilçesi Sirkenli Mahallesi'nde uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığını belirleyen jandarma ekipleri, Z.K. ve T.K.'nin evine operasyon yaptı. Evde yapılan aramada 2 kilo kubar esrar, 10 gram toz esrar, 50 gram kenevir tohumu ve uyuşturu içmek için kullanılan aparatlar ele geçirildi. Evde yakalanan Z.K. ve T.K. gözaltına alındı.
3 BİN 881 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA
Jandarma ekipleri ayrıca, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Kılıçlı ve Ceyhan ilçesine bağlı Mustafabeyli Mahallelerindeki asayiş uygulamalarında 3 bin 881 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiğini şüpheli olarak 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.
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