Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

ADANA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenledi.Karataş ilçesi Sirkenli Mahallesi'nde uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığını belirleyen jandarma ekipleri, Z.K. ve T.K.'nin evine operasyon yaptı. Evde yapılan aramada 2 kilo kubar esrar, 10 gram toz esrar, 50 gram kenevir tohumu ve uyuşturu içmek için kullanılan aparatlar ele geçirildi. Evde yakalanan Z.K. ve T.K. gözaltına alındı.3 BİN 881 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARAJandarma ekipleri ayrıca, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Kılıçlı ve Ceyhan ilçesine bağlı Mustafabeyli Mahallelerindeki asayiş uygulamalarında 3 bin 881 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiğini şüpheli olarak 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

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