Jandarmadan turizm bölgelerinde narkotik uygulaması

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()-EDİRNE'de, başta turizm bölgeleri olmak üzere narkotik uygulaması yapıldı. Jandarma, 81 ayrı bölgede 110 personelin katılımıyla 202 işyeri, 14 metruk bina ve inşaat ile 1794 aracı kontrol ederken, 6 bin 251 kişinin GBT sorgulamasını yaptı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 110 personelin katılımıyla, başta turizm bölgeleri olan Keşan ilçesinin Erikli köyü sahili ve Enez ilçe sahili olmak üzere tüm ilçelerde, uyuşturucu kullanımının yoğun olabileceği değerlendirilen parklar, metruk binalar, inşaatlar, köprü altları, mahalle, sokak ve umuma açık yerler ile yol kontrol noktalarında narkotik uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında ekipler, 81 ayrı bölgede 202 işyeri, 14 metruk bina ve inşaat ile 1794 aracı kontrol ederken, 6 bin 251 kişinin GBT sorgulamasını yaptı. Arama kaydı bulunan 1 kişi ise gözaltına alındı.