Jandarmadan trende kimlik uygulaması

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Jandarma ekipleri trende yolcular üzerinde kimlik denetimi yaptı.

Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri huzur uygulaması kapsamında Kütahya-Balıkesir, İzmir Mavi Posta treninde kimlik kontrolü yaptı. Trenlerinde 58 yolcu kontrol edilirken, 1 kişi basit suçlardan dolayı aranması olduğu görülerek Tavşanlı Jandarma karakolda ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yapılan uygulama esnasında herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadı.