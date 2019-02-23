Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri huzur uygulaması kapsamında Kütahya-Balıkesir, İzmir Mavi Posta treninde kimlik kontrolü yaptı. Trenlerinde 58 yolcu kontrol edilirken, 1 kişi basit suçlardan dolayı aranması olduğu görülerek Tavşanlı Jandarma karakolda ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yapılan uygulama esnasında herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadı.
Jandarmadan trende kimlik uygulaması
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Jandarma ekipleri trende yolcular üzerinde kimlik denetimi yaptı. Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri huzur uygulaması kapsamında Kütahya-Balıkesir, İzmir Mavi Posta treninde kimlik kontrolü yaptı....
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Jandarma ekipleri trende yolcular üzerinde kimlik denetimi yaptı.
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