Jandarma’dan su ürünleri üreticisine seminer

Muammer İRTEM/ İZNİK(Bursa), () – BURSA’nın İznik İlçesinde, Jandarma tarafından Su Ürünleri Kooperatifi üyelerine 15 Mart tarihinde başlayacak avlanma yasağı hakkında seminer verildi. Seminerde, kooperatif üyelerine 1380 sayılı su ürünleri kanunu, yasak avlanma gibi konularda bilgilendirme yapıldı.
İznik Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timi, sorumluluk bölgesindeki İznik ve Orhangazi’de faaliyet gösteren Su Ürünleri Kooperatifi üyelerine yönelik 15 Mart 2019 tarihinde başlayacak olan avlanma yasağı hakkında seminer verdi. Düzenlenen seminerde su ürünü üreticilerine 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, Çevre Kanunu, İçsu Araçları Yönetmeliği, ruhsatsız avlanma, akarsuların engellenmesi, göle zararlı madde dökülmesi durumunda uygulanacak idari yaptırımlar hakkında bilgi verildi.
Toplantıya katılan üreticiler yapılan bilgilendirme nedeniyle Jandarma ekiplerine teşekkür etti.