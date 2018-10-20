Jandarmadan servis şoförlerine eğitim

Halil İbrahim YEL/TOKAT, () - TOKAT’ın Erbaa ilçesinde, Jandarma trafik ekipleri tarafından servis şoförlerine 'Güvenli Trafik' konulu seminer verildi.

2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin daha güvenilir bir şekilde seyahat etmeleri için Erbaa Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Kaymakamlık seminer salonunda, ilçedeki 81 servis şoförüne trafik güvenliği, uyacakları kurallar, araçlarda bulunması gereken özellikler ve gösterecekleri davranışlar, okul servis yönetmeliği ve yönetmelikte yapılan son değişiklikler konusunda güvenli trafik semineri verdi.



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