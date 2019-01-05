Jandarmadan Saklıkent uyarıları

ANTALYA, () - ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Sarıkamış Harekâtı'nın 104. yılı dolasıyla 'Saklıkent'ten Sarıkamış'a Gençlik Şühedanın İzinde' adıyla düzenleyeceği anma yürüyüşü dolayısıyla jandarma trafik ekipleri Saklıkent yolunda ek güvenlik önlemleri aldı.

I.Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun Rus İmparatorluğu'na yönelik düzenlediği Sarıkamış Harekâtı (22 Aralık 1914 - 17 Ocak 1915) sırasında şehit düşen askerleri anmak için Konyaaltı ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Saklıkent Kayak Merkezi'nde, 6 Ocak Pazar günü saat 11.00'da 'Saklıkent'ten Sarıkamış'a Gençlik Şühedanın İzinde' adıyla anma yürüyüşü düzenlenecek. Antalya Valiliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Saklıkent'te gerçekleştirilecek programda, katılımcılar yaklaşık 2 kilometre yürüyecek.

Programa katılacak vatandaşlara Sarıkamış Harekâtı şartlarının hatırlatılması adına, kırık buğday çorbası ve hoşaf ikram edilecek. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, tüm vatandaşları programa katılmaya davet etti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ise programa katılmak isteyen vatandaşlar için Antalya Spor Salonu önünden araç kaldıracak.

JANDARMADAN TRAFİK ÖNLEMİ

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri vatandaşların güvenle kayak merkezine gidip gelmesi için Saklıkent yolunda trafik yönünden ek önlemler aldı. Yol güzergahını kullanan araçlarda patinaj zinciri ve kış lastiği denetimi yapan ekipler, yarın anma programı için bölgeye araçlarıyla gelecek vatandaşlara, "Aracınızda patinaj zinciri ve çekme halatı bulundurun. Yük ve yolcu taşıyan araçlarda kış lastiği kullanılması zorunludur. Diğer araçlarda da kış lastiği kullanılması uygun olur. Özellikle yolcu otobüslerinin Antalya il merkezine iniş güzergahında 34 kilometrelik eğimli yol boyunca fren ısınmasına ve sonucunda meydana gelebilecek kazalara karşı, belirlenen dinlenme ceplerinde araçlarını dinlendirerek, fren sistemlerini soğutmaları önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde gizli buzlanmaya dikkat edilmelidir" uyarıları yapıldı.

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