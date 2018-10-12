Jandarmadan sahte içki operasyonu

Halil İbrahim YEL/TOKAT, () - TOKAT'ın Zile ilçesine bağlı Yalınyazı köyünde sahte içki imalatı satışı gerçekleştiren şüpheli, suç aletleriyle birlikte yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Zile ilçesine bağlı Yalınyazı köyünde sahte içki imal ve satışı yapan bir kişi olduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Önceden belirlenen evde yapılan aramada içki yapımında kullanılan aletlerle yakalanan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Evde yapılan aramalarda 60 litre kaçak rakı ve 10 litre kaçak şarap ele geçirildi.

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