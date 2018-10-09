Jandarmadan okul servisi denetimi

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri, okul servis araçlarını denetledi.

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah kentte faaliyet gösteren okul servis araçlarını kontrol etti. Ekipler denetimde; okul servis araçlarında bulunması gereken evrakları, koltuklardaki emniyet kemerlerini, ilk yardım çantalarını, yangın söndürme tüplerini, 'öğrenci servisi' yazısı ve servis aracının lambalarını kontrol etti. Denetimlerin aralıklarla süreceği belirtildi.

Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), ()

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