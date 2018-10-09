Jandarmadan okul servisi denetimi

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri, okul servis araçlarını denetledi. Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah kentte faaliyet gösteren okul servis araçlarını kontrol etti. Ekipler denetimde; okul servis araçlarında...

Jandarmadan okul servisi denetimi

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri, okul servis araçlarını denetledi.

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah kentte faaliyet gösteren okul servis araçlarını kontrol etti. Ekipler denetimde; okul servis araçlarında bulunması gereken evrakları, koltuklardaki emniyet kemerlerini, ilk yardım çantalarını, yangın söndürme tüplerini, 'öğrenci servisi' yazısı ve servis aracının lambalarını kontrol etti. Denetimlerin aralıklarla süreceği belirtildi.

Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), ()

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