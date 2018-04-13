Jandarmadan öğrencilere ziyaret

BURSA İl Jandarma Komutanlığı personeli, Büyükorhan Kaymakamı Kutsal Baytak’ın da katılımıyla Kınık ilk ve ortaokulu öğrencilerini ziyaret etti. Ziyarette okul öğrencilerine öğrenim hayatları boyunca hedeflerini yüksek tutmaları ve çok çalışmaları gerektiği anlatılarak, acil yardım servis telefon numaralarının neler olduğu bilgisi verildi ve jandarmayı tanıtıcı bilgilendirmeler yapıldı. Okul ziyaretinin ardından jandarma personeli öğrencilerle birlikte Şehit Piyade Uzman Çavuş Zeki Uğur’un şehitliğini ziyaret etti. Daha sonra şehit Uğur anısına Büyükorhan ilçesinin kırsal Piribeyler Mahallesi’nde kurulan ormana hep birlikte fidan dikildi.