Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Halil İbrahim YEL/TOKAT, () - TOKAT İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı ekiplerince ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı ekipler Küçükbağlar Ahmet Dursun Çalışkan İlkokulunda okuyan öğrencilere, trafik bilgilendirme semineri düzenlendi. Burada öğrencilere, ulaşım, karayolu trafiği, temel trafik kuralları, okul servisi kullanırken dikkat edilecek konular, acil durumlarda neler yapılacağı, gece gündüz görüşün az olduğu hallerde çarpmayı önleyecek uyarıcı tedbirlere dikkat çekildi. Ayrıca yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının gerekliliği, yaya okul geçitlerinin bulunduğu yerlerdeki geçitlerde yayalar için bulunan ışıklı işaretlere riayet etme, yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunulmaması konuları anlatıldı. Eğitim kapsamında trafiği düzenleyen yetkililer, ışıklı işaretler, trafik levhaları, yer ve diğer işaretlemelere riayet edilmesi, yolculuk esnasında uyulması gereken kurallar, emniyet kemerinin önemi ve inme-binme kuralları, güvenli alanlarda oyun oynama ve bisiklet sürme konularında uygulamalı eğitim verildi.

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