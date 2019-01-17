Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA'nın Demre ilçesinde Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ekipleri, ilkokul öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenledi.

Demre İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timi tarafından Demre'ye bağlı Beymelek İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere trafik eğitimi verildi. Eğitime 180 öğrenci ve 8 öğretmen katıldı. Eğitimi Demre Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ali Kılıç verdi.

Eğitimde servis araçlarına biniş, iniş kuralları, emniyet kemeri kullanma, emniyet kemeri kullanmanın önemi, yaya geçidi kullanımı kuralları, sesli ve ışıklı trafik işaretlerinin anlamları, trafik ışıklarına uyma, bisiklet kullanma kuralları anlatıldı. Slayt ve izletilen kısa filmle, ışıklı trafik işaretleri, emniyet kemeri ve yaya geçitlerini kullanma uygulamalı olarak gösterildi.

Demre Jandarma Komutanlığı yetkilileri, sorumluluk bölgesindeki tüm öğrencilere trafik eğitimi verileceğini belirtirken, 'Ağaç yaşken eğilir' atasözünden yola çıkarak, küçük yaşta öğrencilere trafik kurallarının anlatılacağını kaydetti.

FOTOĞRAFLI