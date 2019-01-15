Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

ADIYAMAN İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından kırsalda bulunan öğrencilere, trafik konusunda bildi verildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Trafik timlerince Jandarma sorumluluk bölgesinde eğitim öğretim gören öğrencilere kazalarının sebepleri, trafikte sorumlu davranma, trafik kurallarına uymayanları uyarma, trafik kurallarına uyma bilinci, güvenli yaya davranışları, okul servislerinde ve toplu taşıma araçlarında güvenli yolculuk, emniyet kemeri kullanmanın önemi, güvenli bisiklet kullanımı ve trafik çevre bilinci konularında bilgilendirme yapılmıştır. Öğrenciler bilgilendirme faaliyetinin çok faydalı ve verimli olduğunu beyan etmişlerdir. Jandarmanın buna benzer bilgilendirme çalışmaları hakkında bilgi verildi.

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