Jandarmadan öğrencilere 'trafik' eğitimi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,() - ANTALYA'da jandarma ekiplerince, 'Trafik Dedektifleri' projesi kapsamında öğrencilere eğitim verildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, 'Trafik Dedektifleri' projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik trafik eğitimi vermeye başladı. Eğitimler kapsamında jandarma sorumluluk alanında bulunun Kepez ilçesinde yer alan okullarda öğrencilerle bir araya gelen ekipler, trafikte uyulması gereken kurallar bilgi verdi. Emniyet kemeri kullanımının önemine de değinen ekipler, daha sonra okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, yaya ve okul geçitlerinden güvenli geçiş, yolun karşısına geçiş, ışıklı ve sesli işaretlerin anlamı konularında uygulamalı eğitim verdi. Ekipler, eğitim sonunda öğrencilere, trafik dedektifi kimlik kartı ile dergi ve kitap hediye etti.

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