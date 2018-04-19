Jandarmadan öğrencilere seminer

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), ()- NİZİP'te, İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından Köseler İlkokulu’nda 'Trafik Kuralları' konulu seminer düzenlendi.

Okul güvenliği kapsamında Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri, Köseler İlkokulu’ndaki öğrencilere trafik semineri verdi. Okulda eğitim ve öğretim gören öğrencilere trafik kuralları konusunda bilgi veren jandarma ekipleri, 350 öğrenciye hikaye kitabı hediye etti.

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