Jandarmadan Kızılaya kan bağışı

Fatih YILMAZ/TOKAT,() - TOKAT İl Jandarma Komutanlığında görevli rütbeli personel, erbaş ve erler Türk Kızılayının başlattığı kan bağışı kampanyasına destek oldu.

Türk Kızılayı tarafından başlatılan 'Kan Bağışı Kampanyası'' kapsamında yapılan organizasyona destek vermek amacıyla Tokat İl Jandarma Komutanlığında görevli rütbeli personel, erbaş ve erler kan bağışında bulunuldu. İl Jandarma Komutanlığı binasında gerçekleştirilen organizasyonda 60 ünite kan bağışı alınırken, Tokat Kızılay Kan Merkezi yetkilileri ise iş yoğunluklarına rağmen kampanyaya destek veren İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri ve personeline teşekkür etti.

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