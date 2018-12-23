Jandarmadan kış lastiği denetimi

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - KORKUTELİ İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri ilçenin farklı noktalarında kış lastiği denetimi yaptı.

Türkiye genelinde 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında devam edecek olan kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında vatandaşın güvenle seyahatinin temini maksadıyla Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri kış lastiği denetimi yaptı.

Jandarma ekipleri ilçe ve mahalle girişlerinde kış lastiği uygulamasında Tır, kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs ve ticari taksileri kontrol etti. Yolcu otobüsleri başta olmak üzere yük taşımacılığı yapan araçlar ve şehir içi servislerini durduran ekipler lastiklerin diş derinliğini de inceledi.

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