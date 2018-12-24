Jandarmadan kış lastiği denetimi

Mustafa ULUSOY/ÇORUM,() - ÇORUM'da jandarma tarafından trafiğe çıkan araçlarda kış lastiği denetimi yapıldı.

Çorum'da İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler çeşitli güzergahlarda trafiğe çıkan araçlarda kış lastiği kontrolü yaptı. 36 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde 873 araç durdurulup kontrol edildi. Araç sürücüleri, kış şartlarında gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, karlı ve buzlu yol kesimlerinde zincir takmaları konusunda uyarıldı.

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