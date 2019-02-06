Jandarmadan kaçamadılar

ADANA’nın Pozantı ilçesinde jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayan 2 kişi uzun bir kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, Pozantı ilçesine bağlı Alpu Mahallesinde meydana geldi. Jandarma ekiplerinin ilçe genelinde yaptıkları önleyici kolluk devriyesinde şüpheli görülen 51 AP 618 plakalı araç ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Yaklaşık 4 kilometrelik bir kovalamacanın ardından tali yolda çamura saplanan araç içerisindek A.D. ve H.A., yaya olarak kaçmak isterken yakalandı. A. D.'nin hırsızlık suçundan arandığı tespit edildiği, ayrıca şahsın 5 adet hırsızlıktan, 3 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaktan sabıkasının bulunduğu öğrenilirken H. A.'nin ise hırsızlık, uyuşturucu kullanmak ve kasten yaralama ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 25 adet kaydının bulunduğu ortaya çıktı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D., tutuklanırken H.A. ise serbest bırakıldı.

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