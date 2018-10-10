Jandarmadan kaçakçılık operasyonları

SİVAS, () - SİVAS'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheliye işlem yapıldı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 3-9 Ekim tarihleri arasında icra edilen Kaçakçılık ve Organize Suçlar faaliyetleri kapsamında 10 narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı, 1 yasa dışı giriş, 10 sigara kaçakçılığı ve 2 izinsiz kazı olayı olmak üzere toplam 23 olaya müdahale edildi. Bu kapsamda 185 gram esrar, 2 bin 490 paket bandrolsüz kaçak sigara, 1 dedektör ve 8 kazı aletleri ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonucu 1'i Afganistan uyruklu olmak üzere 27 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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