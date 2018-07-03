Jandarmadan kaçakçılık operasyonları

SİVAS, () - SİVAS'ta jandarma ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 25 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlar kapsamında 1 sigara , 6 uyuşturucu madde kaçakçılığı ile 1 izinsiz kazı olaylarına müdahale etti. Bu çalışmalarda 310 paket sigara, 5 gram toz esrar, 243 gram kubar esrar ile 4 sikke ve 1 gümüş yüzük ele geçirdi. Söz konusu olaylarla ilgili 10 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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