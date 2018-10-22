Jandarmadan kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

BOLU’da jandarmanın operasyonu ile 5 bin 545 paket kaçak sigara, 200 gram esrar ve 1 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları, TEM Otoyolu'nda bir dinlenme tesisinde duran yolcu otobüsünde arama yaptı. Aramada, otobüsün bagajında valizin içindeki 5 bin 545 paket kaçak sigara ele geçirildi. Valizin sahibi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri ayrıca, Bolu Dağı mevkiinde bir evde kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Eve operasyon düzenleyen ekipler, ısı ve ışık sistemi kurularak hazırlanmış bir oda içerisinde 200 gram kubar esrar maddesi ve 1 kök kenevir bitkisi ele geçirirken, bir kişi gözaltına alındı.