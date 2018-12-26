Jandarmadan kaçak kazı operasyonu

Fatih YILMAZ/TOKAT,() - TOKAT’ın Zile ilçesinde izinsiz kazı yapan 7 kişi Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Zile İlçesine bağlı Turgutalp köyü Deliklitaş bölgesi yakınlarında izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kişi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte kazıda kullanılan bir jeneratör, bir hilti, iki kazma, iki darbeli matkap, bir kesici ,bir dürbün, bir soba, iki kürek ve çekiç ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

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