Jandarmadan kaçak akaryakıt operasyonu

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE'de Jandarma ekipleri tarafından 416 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulukışla ilçesi Koçak köyündeki bir işletmenin yakıt taşınan tankerlerden usulsüz akaryakıt alıp sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, bölgede yaptığı incelemede park halindeki yakıt ikmal tankerinden özel düzenek ile varillere akaryakıt çekildiğini tespit etti. Jandarma ekipleri işletmede yaptığı aramada 416 litre motorin ile yakıt çekmeye yarayan dalgıç pompa, el pompası ve hortum ele geçirdi. Olayla ilgili E.G., S.K. ve F.K.. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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