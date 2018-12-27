Jandarmadan kablo hırsızlarına operasyon

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da, çaldıkları 300 bin lira değerindeki kabloları 50 bin liraya satan aynı aileden 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

24 Aralık günü Döşemealtı İlçesi Dağbeli Mahallesi'nde bulunan, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait güneş enerji sistemlerinden 11 bin metre uzunluğunda kablo çalındı. Olayın ardından harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı istihbarat timleri, hırsızlık olayını aynı aileden E.Ç., C.Ç. ve E.Ç'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler 3 şüpheliyi gözaltına alırken, çalınan kablo da satıldığı yerden alındı. Şüpheliler ifadeleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kablonun değerinin 300 bin lira olduğu,hırsızların 50 binr liraya sattığı belirlendi.

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