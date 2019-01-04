Jandarmadan kablo hırsızlarına operasyon

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da enerji nakil hatlarından kablo hırsızlığı yapan 3 kişi, jandarma istihbarat timleri tarafından yakalandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde enerji nakil hattındaki kablo hırsızlığının ardından harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı istihbarat timleri, yaptıkları araştırmada hırsızlık olayını M.Ö., Ö.K. ve M.H'nin gerçekleştirdiğini tespit edtti. 3 şüpheli operasyonla gözaltına alınırken, hurdacıya satıldığı belirlenen kabloya ise el konuldu.

İfadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin, daha önce de Kumluca, Serik ve Korkuteli ilçelerinde Türk Telekom'a ait kabloları çalıp, kilosunu 10 liradan hurdacıya sattığı tespit edildi.

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