Jandarmadan içki ve sigara denetimi

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki işyerinde, gümrük kaçağı sigara ve içki denetimi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Muradiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kentte, alkollü içki ve sigara satılan büfe ve bakkal gibi işletmelerde denetim yaptı. Dün (perşembe), içki satışı yasağının başladığı saat 22.00'den itibaren ekipler kente dağıldı. 30 farklı noktada yapılan denetim, saat 23.30'da sona erdi. İlçe genelindeki 35 işyerinde kontroller yapıldı. Gümrük kaçağı içki ve sigaraya rastlanmadığı belirtildi.

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