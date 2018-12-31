Jandarmadan huzur uygulaması

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () –BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yılbaşı öncesinde İnegöl’ün huzur ve güvenliğini sağlama konusunda uygulamaları sürüyor. İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl'de sorumlu oldukları bölgelerde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdiler. İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat, Terörle Mücadele, Asayiş ve Trafik Ekipleri olmak üzere personelin katıldığı operasyonda araçlar didik didik arandı. Uygulamada 150 araç aranırken, 38 işletme denetlendi. Yoğun geçen uygulama da 600 kişinin GBT’si sorgulandı. Araması olan 6 kişi yakalanırken, 4 araç ise trafikten men edildi. 2 işyerine cezai işlem uygulandı.