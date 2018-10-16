Jandarmadan huzur operasyonu

ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da jandarma ekiplerin tarafında yapılan huzur ve güven operasyonunda yakalanan 17 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent merkezi ve ilçelerde kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadelede aranan şahısların yakalanması amacıyla uygulama başlattı. Yapılan uygulamada, 7 bin 104 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, 2 bin 945 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde, alkol kullandığı belirlenen 5 sürücüye para cezası uygulandı. Trafik kurallarını ihlal eden 95 sürücüye ise para cezası kesildi, 19 araç trafikten men edildi. Çeşitli suçlardan aranan 17 kişiden 2'si tutuklandı.

