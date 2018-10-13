Jandarmadan helikopterli trafik denetimi

MANİSA'nın Salihli ilçesinde jandarma trafik ekipleri, helikopter destekli trafik uygulaması yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nın trafik kazalarını önleme amacıyla 100 günlük eylem planı kapsamında, ülke genelinde helikopterle trafik denetimlerine başlandı. Salihli ilçesinde de helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. Salihli ile Gölmarmara yol güzergahında yapılan helikopter destekli trafik denetimine 3'ü trafik timi, 4'ü asayiş timinden oluşan toplam 55 personel katıldı. Denetim sayesinde, trafik kurallarına uymayan sürücüler havadan tespit edildi. Denetimde 180 araç kontrol edilirken, trafik kurallarına aykırı davranan 33 kişiye cezai işlem uygulandı.

Emre SAÇLI /SALİHLİ (Manisa), ()

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