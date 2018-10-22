Jandarmadan helikopterle trafik denetimi

İZMİR'in Kınık ilçesinde trafik denetimi yapan jandarma ekipleri, kural ihlali yapan sürücüleri havadan tespit etti.
Kınık İlçe Jandarma Komutanlığı, dün (pazar) saat 15.30 ila 17.30 saatleri arasında, Soma- Bergama karayolunda helikopterle trafik denetimi yaptı. Havadaki ekipler, kural ihlali yapan araçların plakalarını, yol üzerinde bekleyen jandarma trafik ekiplerine bildirdi. Denetimde çeşitli ihlallerde bulunan toplam 48 araç sürücüsüne, yaklaşık 20 bin lira para cezası kesildiği belirtildi.
Jandarma yetkilileri, vatandaşların güvenli seyahati için denetimlerin süreceğini bildirdi.
Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), ()
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