Jandarmadan helikopter ve drone destekli trafik denetimi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın, '100 Günlük Eylem Planı' kapsamında harekete geçen Hatay İl Jandarma Komutanlığı, trafik kazalarında can ve mal kayıplarının en aza indirgenmesi amacıyla drone ve helikopter destekli trafik denetimlerine devam ediyor.Konuyla ilgili Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı’nın 100 Günlük Eylem Planı kapsamında trafik denetimlerinde etkinliğin artırılması amacıyla jandarma trafik sorumluluk bölgesindeki yollarda ihlallerin önlenmesi maksadıyla helikopter ve drone ile havadan trafik denetimi yapıldığını bildirdi. Bu kapsamda Hatay İl Jandarma Komutanlığınca kent genelinde karayolunda trafik timleri ile koordineli olarak havadan helikopter destekli trafik denetimi yapıldığı, uygulamada kural ihlali yapan araçlara cezai işlem uygulandığı belirtildi. Açıklamada, trafik kazalarını en aza indirerek can ve mal kayıplarını en asgari düzeyde tutmak maksadıyla teknolojik araç ve gereçleri kullanmak suretiyle hava destekli trafik denetimlerinin sürdürüleceği ifade edildi.

FOTOĞRAFLI