Jandarmadan hava destekli denetim

Afyonkarahisar Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, İçişleri Bakanlığı'nın trafik kazalarının önlenmesi kapsamındaki talimatları doğrultusunda sorumluluk bölgesinde helikopter desteğiyle geçen pazartesi günü trafik denetimi yaptı. UH-1 helikopteri desteğiyle yapılan denetim kapsamında seyir halinde cep telefonuyla görüşme, emniyet kemeri kullanmama, trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirme- makas, sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek gibi trafik kuralları ihlali denetlendi.
Denetimde kurallara uymayan 27 sürücüye idari para cezası uygulandı.
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