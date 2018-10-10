Jandarmadan hava destekli denetim

AFYONKARAHİSAR Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Trafik Timleri helikopter yardımıyla yaptığı trafik denetiminde 27 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Afyonkarahisar Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, İçişleri Bakanlığı'nın trafik kazalarının önlenmesi kapsamındaki talimatları doğrultusunda sorumluluk bölgesinde helikopter desteğiyle geçen pazartesi günü trafik denetimi yaptı. UH-1 helikopteri desteğiyle yapılan denetim kapsamında seyir halinde cep telefonuyla görüşme, emniyet kemeri kullanmama, trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirme- makas, sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek gibi trafik kuralları ihlali denetlendi.

Denetimde kurallara uymayan 27 sürücüye idari para cezası uygulandı.

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