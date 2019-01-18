Jandarmadan fuhuş operasyonu: 10 gözaltı

BURSA'da, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği fuhuş operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat birimleri Bursa, Orhangazi ve Yalova'da 40 yabancı uyruklu kadının para karşılığı fuhuş yaptıklarını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen Bursa Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri ile Orhangazi Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik Bursa, Orhangazi ve Yalova'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise bir miktar esrar ile metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında ayrıca 2 eğlence mekanına 3 bin lira para cezası kesilirken, 2 kişiye de kimlik bulundurmamaktan işlem yapıldı.

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