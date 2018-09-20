Jandarmadan 28 olaya müdahale

SİVAS, () - SİVAS'ta jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli nitelikteki 28 olaya müdahale edilirken, 33 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 12-18 Eylül tarihleri arasında yürütülen Kaçakçılık ve Organize Suçlar faaliyetleri kapsamında 6 narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı, 20 sigara kaçakçılığı ve 2 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet olayı olmak üzere toplam 28 olaya müdahale etti. Yapılan çalışmalarda 19 gram kubar esrar ve 7 bin 530 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. İşlem yapılan 33 şüpheli daha sonra serbest bırakıldı.

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