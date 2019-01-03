Jandarmadan 1 yıllık istatistik

Yücel BULUT/GAZİPAŞA, () - ANTALYA'nın Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'nın 2018 yılı istatistikleri açıkladı.

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sorumluluk bölgesinde 1 Ocak 2018- 1 Ocak 2019 döneminde 322 asayiş, 236 kaçakçılık, 110 kabahat, 152 takibi gereken olay, 1 bilişim suçları, 84 trafik olayı olmak üzere toplamda 905 olay meydana geldi. Gazipaşa merkez ve Güney Jandarma Karakol Komutanlığı'nda yapılan yol kontrol devriyeleriyle 67 bin 448 gram kubar esrar, 105 gram kokain, 6 gram eroin, 194 sentetik hap, 261 kenevir bitkisi, 292 gram kenevir tohumu, 5 bin 920 paket kaçak sigara, 15 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

2018 yılında çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 2 bin 546 şahıs yakalanarak işlem yaptırılmış olmakla birlikte 940 şahıs meydana gelen olay şüphelileri olarak yakalanarak haklarında yasal süreç başlatıldı.

2018 yılında trafik olaylarında ise 5'i ölümlü 84 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 10 kişi yaşamını yitirdi, 186 kişi de yaralandı.

Güney Jandarma Karakol Komutanlığı'nda PTS sisteminde bugüne kadar 1 milyon 86 bin 321 araç sorgulandı, bunun sonucunda 2 araç çalıntı, 3 çalıntı plaka, 35 araç trafikten men, 609 haciz işlemli yakalamalı araç, 10 kayıp plaka tespiti yapıldı. 580 haciz yakalamalı araca işlem yapıldığı belirtildi.

