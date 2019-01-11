Jandarma Trafik servisleri denetleyecek

ANTALYA, () - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 'Güvenli Okul Projesi' kapsamında Konyaaltı Jandarma Trafik Timleri, eğitim öğretim dönemi boyunca polis sorumluluk bölgesi dahil Antalya il merkezinde tüm okul servislerini denetleyecek.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Antalya Valiliğinin oluşturduğu denetleme komisyonuyla Antalya kent merkezi dahil tüm okul servislerini denetliyor. 2018- 2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısında oku servislerini denetleyen Konyaaltı Jandarma Trafik Timleri, yarı yıl tatilinden sonra da polis sorumluluk alanı dahil okul servislerini denetleyecek.

Denetimlerde, 'dur' levhası ve okul taşıtı etiketinin mevzuata uygun olup olmadığı, öğrencilerin seyahat ettiği koltuk sayısının aracın tescil belgesindeki bilgileri ile uyumlu olup olmadığı, servislerde fazla öğrenci taşınıp taşınmadığı, servis araçlarında uygun kıyafetli, eğitim sertifikası bulunan rehber personelin bulunup bulunmadığı, tüm koltuklarda emniyet kemeri olup olmadığı, araçlarda güvenlik kamerası olup olmadığı, sürücülerin uygun kıyafet kullanıp kullanmadığı kontrol edilecek.

Denetimlerde ayrıca, sürücülerin yeterli ehliyet, yolcu taşıma belgesi, güzergah belgeleri, Milli Eğitim Bakanlığı eğitim sertifikalarının bulunup bulunmadığı, sürücülerin daha önceden hakkında alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulup konulmadığı, araç bakımının yapılıp yapılmadığı, yangın tüpü ve ilk yardım çantası olup olmadığı da kontrol ediliyor.

Servis araçlarında otomatik açılır kapı bulunup bulunmadığı, camların sabit açılmayan camlardan olup olmadığı, trafik sigortası, fenni muayene yapılıp yapılmadığı, temizlik ve hijyen konularına dikkat edilip edilmediği de denetleniyor. Jandarma ve polis trafik ekipleri, eksikleri bulunan sürücüler hakkında cezai işlem yapacak.

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