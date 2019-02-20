Jandarma suçlulara göz açtırmıyor

MERSİN, () – MERSİN’de jandarmanın gerçekleştirdiği ‘Türkiye Huzur Güven Uygulaması’nda çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında, 411 personelin katılımıyla, 'Türkiye Huzur Güven Uygulaması’ gerçekleştirildi. Uygulama sırasında 2 bin 914 kişi sorgulanarak, çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 19 kişiye idari işlem yapılarak toplam 3 bin 230 TL yaptırım uygulandı. Bin 878 araç kontrol edilerek, 10 araç trafikten men edildi. 17 bin 520 TL para cezası uygulanırken, 48 gar, istasyon, terminal, iskele, 130 park, bahçe ve metruk bina ile 259 umuma açık yer kontrol edildi. 1 umuma açık işyerine idari para cezası kesildi.

Uygulama sırasında 16 bin 613 kişinin sorgusu yapılırken yoklama kaçağı olarak aranan 98 kişi de yakalandı.

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