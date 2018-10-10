Jandarma Lojistik Komutanı Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'ya gelen Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Komutanı Tümgeneral Münir Güzel, Vali Abdullah Erin’i makamında ziyaret etti.

Bazı incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Komutanı Tümgeneral Münir Güzel, İl Jandarma Komutanı Albay Eyup Sabri Kirişçi ile birlikte Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’i makamında ziyaret etti. Şanlıurfa’da bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Tümgeneral Güzel, Suriye sınırının sıfır noktasında, İçişleri Bakanlığınca pilot bölge seçilen Akçakale’de son teknoloji kullanılarak inşaatına devam edilen Kalekol binası ile Osmanlı-Selçuklu mimarisi kullanılarak projeleri hazırlanan İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ile Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı binasının inşa edileceği arazide incelemelerde bulundu. Ziyaretin ardından Tümgeneral Güzel ve beraberindeki heyet, İl Jandarma kompleksinin inşa edileceği arazilerde incelemelerde bulunduktan sonra Suriye sınırında inşaatı devam eden kalekol binasını incelemek üzere Akçakale’ye hareket ettiler. Akçakale’deki incelemelerinin ardından vatandaşlarla bir süre sohbet eden Tümgeneral Güzel, “Vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve ezanımız için son terörist yok edilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” dedi.

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