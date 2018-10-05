Jandarma kan bağışında bulundu

Yücel BULUT/GAZİPAŞA, () - GAZİPAŞA İlçe Jandarma Komutanlığı personeli kan bağışında bulundu.

Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi tarafından Gazipaşa'da kan bağışı kampanyası düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan kan alma çadırında İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kaya ve 40 askeri personel kan bağışında bulundu. Üsteğmen Kaya ve jandarma personeli doktor kontrolünden sonra bağışta bulundu. Kan bağışı kampanyasına Merkez Karakol Komutanlığı ile Güney Jandarma Karakolu personeli de destek verdi.

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