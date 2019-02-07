Jandarma kaçak içki ele geçirdi

Ali KADI/NİĞDE,()-NİĞDE’de jandarma tarafından kaçak 262 litre şarap ve 48 litre rakı ele geçirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bor İlçesi’ne bağlı Kemerhisar Beldesinde B.E.’nin kaçak içki üretimi yapıp sattığı bilgisine ulaştı. Ekipler, B.E.’ye ait ev ve eklentilerinde yaptığı aramada kaçak 262 litre şarap, 48 litre rakı ve çeşitli miktarlarda etil alkol, viski, alkol damıtma cihazı (imbik), derece, anason, chwas kit ve su arıtıcı kömür ele geçirdi. Olayla ilgili B.E gözaltına alındı.

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