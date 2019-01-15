Jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi

Mahir ALAN/ADIYAMAN,()-ADIYAMAN Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Trafik timlerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Öğrencilere trafik kazalarının sebepleri, trafikte sorumlu davranma, trafik kurallarına uymayanları uyarma, trafik kurallarına uyma bilinci, güvenli yaya davranışları, okul servislerinde ve toplu taşıma araçlarında güvenli yolculuk, emniyet kemeri kullanmanın önemi, güvenli bisiklet kullanımı ve trafik çevre bilinci konularında bilgilendirmeler yapıldı.Okul öğrencileri ve öğretmenler yapılan eğitimden dolayı çok memnun olduklarını dile getirdiler.

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