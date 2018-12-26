Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu, 5 gözaltı

OSMANİYE, () - OSMANİYE'de, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, 1 şüpheli ise aranıyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 25 Aralık günü saat 06.00'da, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işleyen şüphelilere yönelik, eş zamanlı operasyon düzenlendi. İl Merkez ve Kadirli ilçesinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, H.K. (30), E.D. (27), A.İ. (37), A.T. (32) ve F.N.İ. (21) gözaltına alındı. Olay şüphelisi bir kişinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği kaydedildi. Operasyon neticesinde şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca planlı faaliyet kapsamında daha önceden 6 ara yakalama yapılarak bu olaylarda 53 gram kubar esrar maddesi ve 3 adet ecstasy hap ele geçirildiği bildirildi. Yakalanan 5 şüpheli sorgulanmak üzere il jandarma komutanlığına götürülürken, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

