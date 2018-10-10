Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

MAÇKA (Trabzon),( - TRABZON'un Maçka ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 51 kilogram kubar esrar ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat, teknik ve fiziki takip sonucu Maçka ilçesinde belirlenen adreste uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti, operasyon düzenledi. Ekipler, ‘Çakıl’ ve ‘İmha’ isimli narkotik köpeklerin de katılımıyla gerçekleştirdiği operasyondaki aramalarda, 51 kilogram esrar maddesi, 161 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği, 59 av tüfeği fişeği ve bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler S.B., B.B., M.B. ve A.B.B., göz altına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.