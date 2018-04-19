Jandarma'dan Özel Güvenlik personeline 'asayiş' eğitimi

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Jandarma ekipleri Özel Güvenlik personeline asayiş konusunda bilgilendirme yaptı.

Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan ve 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren özel işletmelerde görev yapan 30 özel güvenlik personeline, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun, Özel güvenliğin amacı, kapsamı, özel güvenlik görevlilerinin yetkileri, özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar, çalışma izni, ceza hükümleri ve denetimler, terör, terör örgütleri, eylem tarzları, asayiş ve olaya müdahale konularında Malkara İlçe jandarma komutanı J.Bnb. Murat Kızıltan ve J.Kd. Bçvş. Uğur Yılmaz tarafından eğitim verildi. Malkara Halk Eğitim Merkezi Toplantı salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısı Özel güvenlik görevlilerince sorulan soru cevap şeklinde son buldu.