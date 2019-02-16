Jandarma alarmlı kilit projesini anlattı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, () - AFYONKARAHİSAR'ın İscehisar ilçesinde jandarma ekipleri çiftlik ve besihane sahiplerini 'alarmlı kilit' projesi hakkında bilgilendirdi.

Jandarma ekipleri İscehisar merkez, 1 belde ve 11 köyde besihane ve çiftlik sahiplerine ulaşarak 'alarmlı kilit' projesi hakkında bilgilendirme yaptı. 'Jandarma her yerde İscehisar güvende' sloganıyla çalışma başlatan jandarma ekipleri alarmlı kilit, alarm sistemi veya kamera sistemi takılması konusunda bilgilendirme ve eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.

Jandarma Komutanlığı ekiplerince tüm sorumluluk bölgesinin gece ve gündüz devriyelerle aktif olarak kontrol edildiği belirtilirken, sürü ve hayvan sahiplerine hayvan hırsızlıklarına karşı gerekli uyarı ve ikazların yapıldığı, hayvan hırsızlıklarına karşı gerekli her türlü önlemi almaya ve bunun için üstün gayret sarf edilmeye devam edildiği kaydedildi .

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