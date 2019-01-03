Jandarma 1 ayda 77 kaçak göçmeni yakaladı

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aralık ayında düzenlediği operasyonlarla 77 kaçak göçmeni yakaladı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele kapsamında 2018 yılı boyunca 350 kaçak göçmeni yakaladı. Aralık ayı içerisinde yapılan devriyeler, arama çalışmaları ve teknik takipler sonucu düzenlenen operasyonlarda Kocaeli'de yasa dışı bulunan ve çalışan 23 Afganistan, 6 Özbekistan, 1 Türkmenistan, 6 Suriye, 6 Pakistan, 3 Çeçen ve 32 Çin uyruklu olmak üzere 77 yabancı uyruklu kişi yakalanarak haklarında yasal işlem düzenlendi.

Kocaeli İl Jandarma kontrolünde bulunan Geri Gönderme Merkezi'nde 2018 yılı boyunca 3 bin 121 kaçak göçmen ile ilgili işlem yapıldı. Kaçak göçmenlerin jandarma ekiplerince güvenli bir şekilde ülkelerine dönmeleri için koruma ve sevk işlemleri sağlandı. Kocaeli Göç İdaresi'ne, Türkiye'nin tüm illerinden kaçak göçmen nakli yapıldığı öğrenildi.