Jakarandalardan sonbahar sürprizi

MERSİN, () - MERSİN'de Mezitli Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarında oluşturulan 35 koruluğa dikilen Jakaranda ağaçları Mezitlilere sonbahar sürprizi yaptı. Yaklaşık 8 bin ağacın bulunduğu koruluklarda Jakarandalar mor çiçek açtı.

Mezitli Belediyesi’nin en büyük kardeşlik projelerinden birisi olan, farklı kişi, kurum ve kuruluşları bir araya getiren jakaranda korulukları, mor renkli çiçeklerle ve hoş aromalı kokusuyla bulunduğu bölgenin havasını da değiştiriyor. Belediye Başkanı Neşet Tarhan tarafından hayata geçirilen ve kısa sürede 70 bin metrekarelik alanda 8 bin jakaranda türü fidan toprakla buluştuğu koruluklar, narin yoğun yaprakları ve mor renkli salkım şeklindeki çiçekleri ile büyüleyici bir görüntü sergiliyor. Koruluklar bölgede yaşayan vatandaşların da büyük beğenisini topluyor.

Daha temiz bir hava, daha yeşil bir Mezitli için ilçenin dört bir yanına koruluk yaptıklarını belirten Başkan Tarhan, "Mezitli’nin birçok yerinde koruluk alanları oluşturduk. Birçok sivil toplum kuruluşlarını Mezitli’de aynı çatı altında topladık. Kendilerine alan verdik ve bu alanlarda Jacaranda cinsi ağaçlardan oluşan koruluk yapma imkânı sunduk. Toplamda 70 bin metrekarelik alana dikilen fidanlarımız hızla büyüdü. Havaların oldukça sıcak geçtiği bu sonbahar mevsiminde ağaçlarımız çiçek açtı. Ağaçlarımızın mor rengindeki hafif kokulu çiçekleriyle vatandaşlarımıza huzur vermesini diliyorum. Doğaseverleri de koruluklarımızı duyarsız vatandaşlar tarafından oluşacak olan tehlikelere karşı korumalarını istiyorum" dedi.

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